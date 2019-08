Kinder : Mit Sonnenbrille ins Museum

Saarlouis Für Kinder ab sechs Jahren bietet die Ludwig Galerie Saarlouis am Mittwoch, 7. August, von 10 bis 12 Uhr ein Sommerferienprogramm mit dem Thema „Die Nacht im Museum“ an. Nach einem Rundgang durch die Ausstellung „Modell-Naturen in der zeitgenössischen Fotografie“ werden sich die Kinder ein Bild genau anschauen, Sonnenbrillen anziehen und beobachten, wie sich das Kunstwerk dadurch verändert.

Im Anschluss werden Kopien der Fotos mit Filzstiften übermalt. Teilnahme ist kostenlos, Sonnenbrillen sind mitzubringen.