Handgemachter Schmuck, Hundezubehör, Lingerie und mehr Diese lokalen Unternehmen sind beim „Big Booty Basaar“ dabei (mit Fotos)

Saarlouis · Selbstliebe in die Welt tragen – Dafür steht der „Big Booty Basaar“, der am Samstag in Saarlouis in seine zweite Runde geht. Junge, lokale Unternehmen unterstützen die Mission und stellen dort ihre Herzensprojekte vor und bieten sie zum Kauf an. Diese Handmade-Jungunternehmer sind dabei.

05.03.2024 , 16:31 Uhr

Was es beim zweiten „Big Booty Basaar" zu entdecken gibt 12 Bilder Foto: Caro Krause