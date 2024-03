Unfallserie und Fahrerflucht LKW richtet bei Chaos-Fahrt durch Saarlouis tausende Euro Schaden an

Ein 54-jähriger Lkw-Fahrer sorgte am Montagmittag für mehrere Straßenverkehrsgefährdungen in Saarlouis und beging anschließend Unfallflucht. Gegen 12 Uhr befuhr der Mann mit seinem 7,5-Tonner-Lkw die Lorisstraße aus Dillingen kommend und bog in die Heiligenstraße ab. Erste Zeugen bemerkten eine unsichere Fahrweise und alarmierten die Polizei. Der Lkw kollidierte kurz darauf mit einem Roller auf der gegenüberliegenden Straßenseite und entfernte sich vom Unfallort in Richtung Saarwellinger Straße.