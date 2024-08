Von Frühstück bis Mittagessen Libanesisches Lokal „Little Beirut“ bringt traditionelle Küche nach Fraulautern

Traditionelle libanesische Küche erwartet die Besucher von Little Beirut in Fraulautern. Das Restaurant eröffnete im Februar in der Lebacher Straße und war zunächst als Frühstückslokal angedacht. „Wir wollten mit Frühstück beginnen, jetzt haben wir bereits auch ein Angebot für Mittagessen“, erzählt Mirjam Fakih aus Neuforweiler. Die Inhaberin ist selbst Mama von zwei Kindern und berichtete von ihren jüngsten Erfahrungen: „Momentan haben wir von 9.30 Uhr bis 15 Uhr geöffnet. Das ist die Zeit, in der die Kinder in der Kindertagestätte sind. Allerdings möchten wir gerne in der Zukunft von 9.30 bis 14 Uhr und von 17 bis 21 Uhr öffnen.“