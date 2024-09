Orgelakademie 17 Teilnehmer aus sieben Ländern in Lisdorf

Bereits zum 14. Mal lädt der Förderverein „Klingende Kirche“ Lisdorf in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Saarlouis und dem Bistum Trier zur Europäischen Orgelakademie ein. „Wir freuen uns sehr über 17 Teilnehmer aus sieben Ländern, das zeigt uns, dass die Akademie in Fachkreisen mittlerweile fest etabliert ist“, betont Manfred Boßmann, Vorsitzender des Fördervereins. Die Organistinnen und Organisten kommen aus der Ukraine, Österreich, Ungarn, Argentinien, Korea, Russland und Deutschland. Die Akademie fördert sie in ihren künstlerischen Begabungen und bietet ihnen somit die Möglichkeit, ihre orgelmusikalischen Kenntnisse zu vertiefen und weiterzuentwickeln.