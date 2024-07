Lisdorf Deutsch-deutscher Kammerchor gibt Gastspiel

Der Förderverein Klingende Kirche Saarlouis-Lisdorf präsentiert am Mittwoch, 7. August, 20 Uhr, ein besonderes Konzert: In der Lisdorfer Pfarrkirche gastiert dann der Deutsch-deutsche Kammerchor. „Für den Förderverein Klingende Kirche Saarlouis-Lisdorf ist es eine besondere Freude, aber auch eine große Herausforderung, dieses hochkarätige Chorensemble in der schönen Lisdorfer Barockkirche willkommen zu heißen“, betont Vorsitzender Manfred Boßmann. „Der Deutsch-deutsche Kammerchor bereist seit 1990 allsommerlich die Bundesländer und das benachbarte Ausland. Auftritte im Saarland sind lange her, Zeit also für eine ganz spezielle Tournee zu den schönsten Kirchen der Region“, erläutert er.