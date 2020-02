Bastler bauen : Hörspielboxen für Kinder selbst bauen

Info

Die LUG Saar, Linux User Group Saar e.V., ist ein Forum für alle an Linux Interessierten an der Saar und Umgebung. Die Mitglieder und solche, die es werden wollen, treffen sich regelmäßig donnerstags ab 18.30 Uhr in den Vereinsräumen im SBS in Saarlouis zum Informationsaustausch und zur gegenseitigen Hilfe. Begonnen hat die LUG Saar 1999 als lockerer Zusammenschluss. Seit 2004 ist die Gruppe ein Verein.