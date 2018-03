Linke: Gemeinschaftsschulen stärken

Der Kreisverband der Linken Saarlouis fordert bessere Voraussetzungen für die Gemeinschaftsschulen im Kreis. Linken-Kreisvorsitzender Sascha Sprötge: „Wenn in der Gemeinschaftsschule In den Fliesen mehr als die Hälfte der Schüler (52,1 Prozent) vom Entgelt der Schulbuchausleihe befreit sind, weil sie aus Familien mit schmalerem Geldbeutel kommen, und 17 Prozent die deutsche Sprache nicht oder nicht ausreichend beherrschen, dann wird klar: Hier muss es besonders gute Bedingungen, kleine Klassen, eine besonders gute Personalausstattung geben, damit alle Kinder und Jugendlichen individuell zu einem guten Schulabschluss geführt werden können.“ Das gelte ebenso für die Gemeinschaftsschule Martin-Luther-King-Schule in Saarlouis, bei der 17 Prozent der Schüler die deutsche Sprache nicht oder nicht ausreichend beherrschen, wie Sprötge mitteilt, oder die Gemeinschaftsschule Wadgassen mit 16 Prozent nicht-deutschsprachigen Schülern. Nach Auskunft des Bildungsministeriums seien landesweit im Schnitt 33 Prozent aller Schüler an den Gemeinschaftsschulen von den Schulbuchkosten befreit, mehr als dreimal so viel wie an den Gymnasien, teilt Sprötge weiter mit: „Dort, wo besonders viele Kinder aus den verschiedensten Kulturen, mit den verschiedensten Hintergründen integriert werden müssen – eben an den Gemeinschaftsschulen – müssen die Klassen deutlich kleiner sein und es muss mehr Lehrer, Sozialarbeiter und Psychologen geben.“