Saarlouis Letzte „schattige Plätzchen“ eingeweiht

So auch ein Walnussbaum und die Bank mit Blick auf das deutsche Grenzblickfenster. Bei einem gemeinsamen Termin dort in Leidingen, direkt an der französischen Grenze, fanden sich der Saarlouiser Landrat Patrik Lauer, der Bürgermeister der Gemeinde Wallerfangen, Horst Trenz, der Ortsvorsteher von Leidingen, Wolfgang Schmitt, Monika Lambert-Debong, Sachgebietsleiterin Umwelt beim Landkreis Saarlouis, Bettina Ehl, stellvertretende Leiterin Marktmanagement der KSK, die Bürgermeisterin für Leidingen, Heining und Schreckling, Astrid Lemarchand ein, um das neuste schattige Plätzchen in der Gemeinde Wallerfangen einzuweihen.