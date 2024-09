Lesung mit Sylvia Geist in der Stadtbibliothek Saarlouis Sylvia Geist liest in der Stadtbibliothek Saarlouis

Sylvia Geist, 1963 in Berlin geboren, bekam insbesondere für ihre Lyrik mehrere Preise, darunter den Lyrikpreis Meran und die Adolf-Mejstrik-Ehrengabe der Deutschen Schillerstiftung, ein Künstlerstipendium der Villa Decius in Krakau, das Stipendium des Rainer-Malkowski-Preises und ein Air-Stipendium in Krems.