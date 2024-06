Lesung im Theater am Ring Jean-Luc Bannalec in Saarlouis – wieso der Bestseller-Autor seine eigenen Bücher nicht verlegt hätte

Saarlouis · Es ist eine Erfolgsgeschichte: Seit 2012 landet Jean-Luc Bannalec mit seinen Bretagne-Krimis rund um Kommissar Dupin auf der Bestseller-Liste. In wenigen Wochen erscheint sein dreizehnter Band „Bretonische Sehnsucht“. Doch zuvor gastierte er für eine Lesung in Saarlouis – und gab ganz persönliche Einblicke in sein Schreiben.

Bestseller-Autor Jörg Bong alias Jean-Luc-Bannalec. Credits: Véronique Brod Foto: Véronique Brod