Was unternimmt die Stadt? : Verkehrsprobleme in Saarlouiser Wohngebiet: Falschparker und Lkw verärgern Anwohner seit Jahren

Ein Foto, das der Leser-Reporter an der Blies- und Primsstraße gemacht hat: Hier ist die Durchfahrt für Lkw über 3,5 Tonnen durch entsprechende Beschilderung verboten. „Dieser Lkw wendete hier, fährt gerade rückwärts und fährt dann entgegen der Einbahnstraßenregelung wieder raus. Sehr gefährlich“, schildert er. Foto: Comtesse/Leser-Reporter

Saarlouis Ein Leser-Reporter ärgert sich über die Zustände in einem Wohngebiet in Saarlouis. Dort gibt es nicht nur seit Jahren etliche Falschparker, auch Lkws fahren trotz Verbot immer wieder in die Straßen hinein. Warum geht die Stadt Saarlouis nicht dagegen vor?