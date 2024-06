Leichtathletik-Saarlandmeisterschaften Schöner Erfolg nach langer Leidenszeit

Am Wochenende haben die Leichtathleten im Homburger Waldstadion ihre Saarlandmeister in den Einzeldisziplinen der Frauen und Männer sowie der Altersklasse U 18 ermittelt. Dabei überzeugte die 20-jährige Hannah Rödel (LC Rehlingen) in ihrem ersten Saisonrennen über 5000 Meter auf Anhieb. In einer Zeit von 18:13,88 Minuten sicherte sie sich nicht nur den Sieg bei den Frauen, sondern unterbot auch die Norm für die deutschen U 23-Meisterschaften Anfang Juli in Mönchengladbach. „Ich bin erst seit wenigen Wochen wieder im normalen Training, nachdem im Winter eine Muskelverletzung zu spät diagnostiziert wurde“, berichtete sie anschließend. Und ihr Trainer Wolfgang Koch ergänzte: „Jetzt haben wir genug Zeit, bis zur DM in Ruhe weiter die Form aufzubauen.“