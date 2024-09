Landwirtschaftskammer Es gibt noch großes Interesse am „grünen“ Beruf

Wie Bauernpräsident Erhard Ecker am Rande der Losbesprechungsfeier der saarländischen Landwirtschaftskammer gegenüber der SZ in Fraulautern erklärte, muss man im Saarland in diesem Jahr aufgrund der recht häufigen Regentage mit einer relativ schlechten Getreideernte rechnen. Von der über weite Strecken feucht-warmen Witterung haben dagegen der Mais und der Grünschnitt profitiert. Die Kartoffelbauern hoffen noch auf eine einigermaßen positive Ernte, haben aber vielerorts mit Pilzbefall zu kämpfen. Schaf- und Ziegenhalter fürchten den Vormarsch der Blauzungenkrankheit gleichermaßen wie die sich abzeichnende Zuwanderung des Wolfs. Probleme sieht Erhard Ecker insbesondere im Bereich der Tierhaltung. So existieren im Saarland nach seiner Aussage lediglich noch 120 Milchviehhalter. Die Zahl der Haupterwerbslandwirte beziffert Ecker mit 400. Dem stehen rund 1000 Nebenerwerbslandwirte gegenüber.