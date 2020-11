Landrat Lauer über Corona im Kreis Saarlouis : „Den Schulen droht Lockdown durch die Hintertür“

Kreis Saarlouis Müssen alle Schüler einer Klasse in Quarantäne, wenn einer infiziert ist? Landrat Patrik Lauer plädiert für eine andere Strategie.

„Wir müssen uns für die Schulen eine andere Strategie überlegen“, meint Landrat Patrik Lauer. Zu viele Schüler und Lehrer würden derzeit in Quarantäne geschickt, zu viele „unnötige Tests“ durchgeführt: „Uns droht ein Lockdown durch die Hintertür an den Schulen“, sagt Lauer, diese stünden bald auch ohne offizielle Schließung leer. Der Landrat plädiert deswegen für eine „individuellere Betrachtung“: „Wenn ab Klasse 5 auch im Unterricht eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden muss, wenn Lüftungs- und Hygienekonzepte konsequent eingehalten werden, dann muss nicht unbedingt bei einem Fall die ganze Klasse in Quarantäne geschickt werden, sondern nur die Schüler, die näheren Kontakt hatten“, findet er. Die bisherige Erfahrung bei Infektionsfällen an den Schulen im Kreis Saarlouis zeige, dass sich Infektionen sehr selten in den Schulen ausgebreitet hätten. „Wir müssen einfach genauer hinschauen, wen wir in Quarantäne schicken“, sagt Lauer, „es geht hier auch um ein Recht auf Bildung und die Folgen des ständigen Ausfalls.“ Zudem würden Testkapazitäten knapp, das Gesundheitsamt arbeite am Limit.