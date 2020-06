Kostenpflichtiger Inhalt: So entwickeln sich die Immobilienpreise : Immobilienpreise im Kreis Saarlouis blieben 2019 auf hohem Niveau

In den Gemeinden rund um Saarlouis (hier:Überherrner Ortsteil Altforweiler) werden viel mehr Bauplätze verkauft als in der Kreisstadt selbst. Foto: Ruppenthal

Saarlouis Um 64 Prozent teurer wurden gebrauchte Eigentumswohnungen in Saarlouis von 2010 bis 2019. Das geht aus dem neuen Grundstücksmarktbericht für den Kreis Saarlouis hervor. Er zeigt aber auch, dass in Saarlouis viel weniger Bauplätze verkauft wurden als in den Orten ringsum.

Die Immobilienpreise im Kreis Saarlouis sind 2018 und 2019 weiter gestiegen, die Zahl der Bauplätze ist gesunken. Wo welche Immobilienart für welchen Preis verkauft wurde, analysiert detailliert der vierte Grundstücksmarktbericht des Landkreises Saarlouis. Auf 143 Seiten legt ein unabhängiger Gutachter-Ausschuss die Entwicklung der Baulandpreise und der Gebäude auf Basis der Verkäufe der beiden Jahre dar. Hinzu kommen zahlreiche Daten, die der Benutzer braucht, wenn er den Wert seiner Immobilie ermitteln will. Außerdem ist die Entwicklung von Mietpreisen dokumentiert.

„Der Grundstücksmarktbericht verfolgt das Ziel, durch verlässliche Daten einen transparenten Überblick über den Immobilienmarkt der 13 Städte und Gemeinden des Landkreises zu schaffen,“ schreibt Landrat Patrik Lauer dazu.

Nach wie vor ist die Kreisstadt Saarlouis das Zentrum des heimischen Immobilienmarktes. Der Abstand in den Kaufpreisen zwischen Kreisstadt und übrigem Kreis ist nach wie vor enorm. Beispiel: Ein- und Zweifamilienhäuser. Davon wurden kreisweit 953 im Jahr 2018 und 1018 im Jahr 2019 verkauft. Die allermeisten wurden zwischen 1950 und 1979 erbaut.

Im rechnerischen Schnitt lagen die Kaufpreise dieses Haustyps im Landkreis (ohne Saarlouis) 2018 bei 190 000 Euro, 2019 waren es 195 000 Euro. In Saarlouis aber kostete derselbe (freistehende) Haustyp im Jahr 2018 im Schnitt rund 280 000 Euro, 2019 waren es rund 290 000 Euro.

Nur für Saarlouis lässt sich an den Zahlen des Gutachterausschusses ablesen, dass die Häuser (ab 1979) mit dem Alter teurer werden, sonst ist es umgekehrt.

Komplett dominiert Saarlouis den Markt an Eigentumswohnungen im Kreis. 2018 wurden kreisweit 65 (Erstbezug) verkauft, 51 davon in Saarlouis; 2019 waren es 45 von 81. Die Quadratmeterpreise liegen auseinander: 2019 zahlte man im Kreisschnitt (ohne Saarlouis) 2340 Euro, in Saarlouis 2940 Euro.

188 gebrauchte Eigentumswohnungen wurden 2019 im ganzen Kreis verkauft, meist aus den 80er Jahren, Quadratmeterschnitt 1760 Euro. Im Vergleich zu 2010 sind das 64 Prozent mehr. In Saarlouis (76 Verkäufe) kostete der Quadratmeter im Schnitt 1760 Euro, in Dillingen (35 Verkäufe) 1070. Da macht sich offenbar bemerkbar, dass in Dillingen anders als in Saarlouis keine große Luxus-Eigentumswohnungen von über 400 000 Euro verkauft wurde. In Saarlouis wie in den meisten Orten im Kreis stiegen die Preise für gebrauchte Wohnungen 2018 wie 2019.

255 Baustellen wurden 2018 im Kreis Saarlouis verkauft, in 2019 waren es noch 205, ein Rückgang um 20 Prozent. Einen Höchststand hatte die Zahl verkaufter Bauplätze 2012 mit 289 erreicht.

Bauland kostete in Kreisschnitt in 2018 und 2019 rund 120 Euro pro Quadratmeter. Damit blieb das 2017 sprunghaft angestiegene hohe Niveau erhalten. Allerdings sagt die Durchschnittszahl ansonsten wenig aus. Zu groß die Unterschiede schon innerhalb eines Ortes. Beispiele 2019: In Nalbach kostete der Quadratmeter im Schnitt 93 Euro. Dahinter aber verbirgt sich eine Spanne von 16 Euro bis 172 Euro. Ähnlich in Saarwellingen: 110 Euro im Schnitt, verteilt auf 23 Euro bis 227 Euro. In Saarlouis reicht die Spanne (Durchschnitt 193 Euro) von 102 Euro bis 362 Euro. Diese Spannen fallen in jedem Jahr sehr unterschiedlich aus.

Beim Bauland spielt die Kreisstadt Saarlouis nur eine Nebenrolle. Die Musik spielt in den Gemeinden. 2019 wurden besonders viele Baustellen verkauft in Lebach, Ensdorf, Schmelz oder Überherrn. 2018 wurden allein in Ensdorf drei Mal so viele Baustellen veräußert wie in Saarlouis.

In diesem Jahr kann der Grundstücksmarktbericht auf eine noch breitere Quellenlage aufbauen: Neben der Ableitung von Sachwertfaktoren und Liegenschaftszinssätzen für Ein- und Zweifamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser und Wohnhäuser mit Mischnutzung, wurden Liegenschaftszinssätze für Wohnungseigentum, unterschieden nach Mehrfamilienhäuser und Geschosswohnungsbau, abgeleitet. Zudem haben die Bürgerinnen und Bürger des Landkreis Saarlouis die Möglichkeit, anhand von Umrechnungskoeffizienten, den ungefähren Wert ihres Einfamilienhauses oder ihrer Eigentumswohnung selbstständig zu ermitteln, was allerdings nicht ganz einfach ist.

Darüber hinaus ist eine Mietpreisübersicht, basierend auf ausgewerteten Angebotsmieten, für Einfamilienhäuser, Wohnungen und Gewerbeflächen aus den Jahren 2011 bis 2019 enthalten.