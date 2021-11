Zahlen vom Wochenende : Landkreis Saarlouis meldet 75 neue Corona-Fälle und einen Verstorbenen

Kreis Saarlouis Ein Bewohner des Landkreises Saarlouis ist verstorben, während er an Corona erkrankt war. Das hat der Landkreis ams Samstag mitgeteilt. Damit steigt die Zahl der Menschen im Kreis, die an oder mit Corona verstorben sind, auf 163.

Insgesamt 75 weitere Corona-Infektionen sind am Wochenende im Kreis Saarlouis nachgewiesen worden. Am Samstag sind 58 Fälle hinzugekommen, am Sonntag 17. Die Fälle von Samstag verteilen sich wie folgt: Zwölf Betroffene leben in Saarlouis, jeweils sieben in Lebach und Schmelz, fünf in Nalbach, jeweils vier in Bous und Saarwellingen, jeweils drei in Schwalbach, Wadgassen, Wallerfangen und Ensdorf, jeweils zwei in Dillingen, Rehlingen-Siersburg und Überherrn. Ein Fall befindet sich noch in der Ermittlung. Am Sonntag sind vier Fälle in Rehlingen-Siersburg hinzugekommen, außerdem drei in Wadgassen, jeweils zwei in Schmelz, Schwalbach und Saarlouis sowie jeweils einer in Ensdorf, Wallerfangen, Überherrn und Saarwellingen.