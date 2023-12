Landesbeste Azubis „Die Vielseitigkeit der Arbeit hat mir am meisten Spaß gemacht“

Als landesbester Kaufmann im Groß- und Außenhandelsmanagement kennt sich Frederik Huffer nicht nur mit den kaufmännischen Bereichen seines Berufes aus. In seinem Familienbetrieb Huffer Farben, einem Großhändler für Farben, Tapeten und Bodenbeläge in Saarlouis, bekommt der ehemalige Auszubildende von allen Bereichen etwas mit, mischt manchmal selbst Farben an und kennt sich hervorragend mit den verschiedenen Materialien aus.