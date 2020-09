Leichtathletik : Weltrekordversuch beim Sprinterabend des LAC Saarlouis

Melitta Czerwenka-Nagel Foto: dpa/Oliver Dietze

Fraulautern Am Montag, 14. September, veranstaltet der LAC Saarlouis im Stadion Großer Sand in Fraulautern ab 17 Uhr einen Sprinterabend für alle Altersklassen. Prominenteste Teilnehmerin unter den bisherigen Anmeldungen ist Seniorenläuferin Melitta Czerwenka-Nagel (LAG Saarbrücken), die einen neuen Weltrekord in der Altersklasse W 90 über 400 Meter aufstellen möchte.

Von Manuel Keil