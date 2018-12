später lesen KEB Saar-Hochwald Die Gebärdensprache üben bei der KEB Teilen

Die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) Saar-Hochwald bietet am Freitag, 25. Januar, in der Zeit von 18 bis 20.30 Uhr, in der Mettlacher Abtei-Bräu, Bahnhofstraße 32 in Mettlach, einen neuen Übungskreis der Gebärdensprache mit Referent Klaus Pieck an. red