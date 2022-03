Ludwig Galerie Saarlouis : Galerie bietet Führung am Mittag an

Galerie bietet Führung am Mittag an

Saarlouis Die Führung durch die Ausstellung „Zwischen Himmel und Erde – Fotografien von Werner Richner“ ist kostenlos und dauert etwa 20 Minuten.

In der Ludwig-Galerie in Saarlouis gibt es am Mittwoch, 23. März, 12.30 Uhr, eine Museumsführung in der Mittagspause durch die Ausstellung „Zwischen Himmel und Erde“ – Fotografien von Werner Richner. Die Führung ist kostenlos und dauert etwa 20 Minuten.