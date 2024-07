Saarlouis Caritas überrascht mit Eisaktion

Saarlouis · Anstehen am Eisauto hieß vor den Räumen der Tafel in Saarlouis. Eingeladen hatte der Caritasverband Saar-Hochwald, der mit der kleinen Geste an die ehrenamtlichen Helfer ihre Arbeit etwas versüsst hatte.

19.07.2024 , 19:14 Uhr

Die Ehrenamtlichen der Tafel freuten sich über die überraschende Eisaktion der Caritas. Organisiert hatten die Überraschung (von rechts) Marina Mokin und Sandra Weis. Foto: Robert Claus

Von Robert Claus