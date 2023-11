Saarlouis Elke Schwab hält neuen Lesestoff bereit

Zur Handlung: Ein berühmter Filmschauspieler wird tot am Rheinufer in Köln gefunden. Nur einen Tag später wird eine Frau im Silwinger Tunnel im nördlichen Saarland getötet. Deren Tochter verschwindet spurlos. Zur gleichen Zeit lässt sich der Polizeibeamte Erik Tenes von Saarbrücken nach Köln versetzen. Es stellt sich heraus, dass die beiden Fälle in Verbindung stehen. Auch erkennen die Saarbrücker Kommissare, dass alles seinen Ursprung in der Vergangenheit hat. So bleibt den Beamten nichts anderes übrig als Norbert Kullmann, Hauptkommissar außer Dienst, zu Rate zu ziehen. Und der Alt-Kommissar lässt es sich nicht nehmen, in der Metropole Köln zu ermitteln. Dabei ahnt er nicht, in welche Gefahr er sich begibt.