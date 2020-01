Kreistag : Themen aller Art im Kreistag

Saarlouis Zum Jahresabschluss hatte das Gremium viele verschiedene Punkte zu beraten.

Als erster Kreis im Saarland wurde Saarlouis 2017 zum Fairtrade-Landkreis. An den Weg dorthin erinnerte die frühere Kreisverordnete der Grünen, Esther Woll. Im September 2019 folgte die erneute Zertifizierung. An den Veranstaltungen und Aktionen zum fairen Handel beteiligen sich mittlerweile 68 Einzelhändler, 25 Gastronomiebetriebe, vier Vereine, zehn Kirchengemeinden und die 28 Schulen des Landkreises.

Beim Wirtschaftsplan 2020 für den Flugplatz Düren sprach Landrat Patrik Lauer umfangreiche Sanierungen im Laufe von 2019 an. Die kosteten etwa 700 000 Euro. Im Wirtschaftsplan 2020 ist ein Jahresüberschuss von 8600 Euro festgesetzt. Die Landebahn sei in einem „nicht allzu guten Zustand“, teilte Lauer mit. Hier wäre zu klären, auf welche Lebensdauer eine Sanierung auszulegen und was finanziell möglich sei. Das Land ist mit zehn Prozent am Flugplatz beteiligt. Laut Lauer habe es sich „bisher bei Sanierungsmaßnahmen vornehm zurückgehalten“.