Deutsch-französischer Freiwilligendienst : Die Stadt Saarlouis sucht Jugendbotschafter

Die Jugendbotschafter des vergangenen Jahres: Félicia Rocher (links) aus der Saarlouiser Partnerstadt Saint-Nazaire und Matthias Altmeyer aus Saarlouis Foto: Petra Molitor

Saarlouis Die Stadt Saarlouis bietet wieder einen deutsch-französischen Freiwilligendienst in der französischen Partnerstadt Saint-Nazaire an. Bewerbungsschluss ist am Dienstag, 31. Mai.

Bereits zum vierten Mal haben junge Leute im Alter von 18 bis 25 Jahren im Rahmen eines deutsch-französischen Freiwilligendienstes die Gelegenheit, für ein Jahr in der Partnerstadt Saint-Nazaire als junger Botschafter oder Botschafterin Praxiserfahrungen in der internationalen Zusammenarbeit zu sammeln und sich beruflich zu orientieren.

Die jungen Botschafter bekommen verantwortungsvolle Aufgaben in der Städtepartnerschaftsarbeit übertragen, sie organisieren eigenständig internationale Begegnungen und Aktivitäten, befassen sich mit europäischen Themen und Werten und haben die Möglichkeit, ihre ganz eigenen Projekte auf die Beine zu stellen. Sie sollen so junge Menschen aus Saint-Nazaire und Saarlouis zusammenbringen, heißt es in der Mitteilung der Stadt Saarlouis. Eine der Hauptaufgaben wird es sein, das erste deutsch-französische Jugendparlament der beiden Partnerstädte zu organisieren.

Beginn ist am 1. September. Die Umsetzung der Projekte erfolgt im Tandem mit einer gleichaltrigen Partnerin oder einem gleichaltrigen Partner aus Saint-Nazaire, der zeitgleich in Saarlouis arbeitet.

Integraler Bestandteil des Freiwillingendienstes sind auch insgesamt vier Begleitseminare, die vom Deutsch-Französischen Jugendwerk organisiert und finanziert werden.

Bedingung für eine Bewerbung sind gute Französisch-Kenntnisse und eine hohe Motivation für ein Engagement in den deutsch-französischen und europäischen Beziehungen. Der Bewerbungsschluss ist am Dienstag, 31. Mai.