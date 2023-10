Schießsport Schaulaufen und Wettkampf für die Schützen

Mit Böllerschüssen und dem großen Salut am Deutschen Tor in Saarlouis begann der 58. Kreisschützentag Saarlouis-Merzig. Unter den Klängen des Fanfarenzuges Ensdorf marschierten die Abordnungen der Schützenvereine vom Stadtgarten aus über die Holtzendorffer Straße und Deutsche Straße zum Festzelt auf den Großen Markt. In schmucken Uniformen und malerischen Kleidern boten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Festzug ein farbenfrohes Bild, und die zahlreichen Zuschauer geleiteten den Zug mit viel Applaus ins Zelt.