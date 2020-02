Wassermassen und Sturmböen: „Sabine“ fegt über den Landkreis Saarlouis : Sturmtief „Sabine“ lässt Einsatzkräften noch keine Ruhe

Solche Einsätze wie hier in Wadgassen hatten die Feuerwehren im Landkreis Saarlouis auch am Dienstag noch in Massen zu bewältigen. Foto: Ruppenthal

Kreis Saarlouis Böses Mädchen: Sabine hat sich, anders als vorhergesagt, in der Nacht auf Dienstag und am Tag immer noch nicht aus unserer Region verzogen.

Die Kaltfront des Sturmtiefs „Sabine“ ist auch in der Nacht auf Dienstag über den Landkreis gefegt. Die Einsatzkräfte der Polizei verzeichneten in den Einzugsgebieten Dillingen, Bous und Saarlouis zwischen 18 Uhr des Vorabends und 8 Uhr in der Früh neun sturmbedingte Einsätze. So fegte der Wind auf der A 8 an den Anschlussstellen Saarwellingen und Steinrausch Gegenstände auf die Fahrbahn, die entfernt werden mussten, auf der L 172 in Gerlfangen ist ein Telefonmast umgefallen. In Wadgassen rückten die Einsatzkräfte wegen einer vollgelaufenen Wiese aus – in der Dillinger und Saarlouiser Innenstadt überfluteten die Wassermassen Straßen. Zudem musste in Diefflen ein auf die Fahrbahn gekippter Baum entfernt werden.