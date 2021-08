Neubau in Lisdorf : Neue Kindertagesstätte Kinderland soll nach Lisdorf kommen

Lisdorf Im Saarlouiser Stadtteil Lisdorf soll eine weitere Kita Kinderland entstehen. Die Stadt sei in Gesprächen mit dem Landkreis, der mit seiner Kinderland gGmbH bereits mehrere Einrichtungen betreibt, drei Häuser in Saarwellingen, darunter zwei mit erweiterten Öffnungszeiten, und eine in Überherrn.

Die Kinderland-Kitas in Saarwellingen, von denen eine berufstätigen Eltern Betreuungszeiten von fünf bis 23 Uhr bietet, gelten als Vorzeigemodelle im Saarland.

In Lisdorf, nahe dem Industrie- und Gewerbegebiet Lisdorfer Berg, soll nun eine weitere Einrichtung des Kreises entstehen, kündigte die Saarlouiser Bürgermeisterin Marion Jost an. Geplant sei ein Standort nahe der Autobahn A 620, am Ortsausgang Lisdorf (nahe Ikea), auf einem städtischen Grundstück. Über die Details werde jedoch noch beraten.

„Es trifft zu, dass die Stadt Saarlouis und die Kita Kinderland gGmbH hierzu erste Gespräche aufgenommen haben“, bestätigt die Pressestelle des Landkreises auf SZ-Anfrage. Auf der Grundlage eines generellen Beschlusses des Stadtrates sei nun der Weg frei, in konkretere Verhandlungen einzusteigen. Zu einer realistischen zeitlichen Umsetzung könne derzeit noch keine Aussage getroffen werden. „Dies betrifft auch die Ausgestaltung des Gebäudes sowie die Gruppenzusammensetzung“, heißt es weiter, „die Ausarbeitung der fachlichen Konzeption wird erst im Anschluss hieran mit dem Fachbereich der Stadt besprochen werden.“