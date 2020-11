Kostenpflichtiger Inhalt: „Saftige Strafen“ im Kreis Saarlouis : Kommunen setzen auf verschärfte Kontrolle

Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ist vielerorts, etwa an Bushaltestellen, Pflicht. Corona-Auflagen wollen Kreis und Kommunen schärfer kontrollieren. Foto: dpa/Weronika Peneshko

Kreis Saarlouis Der Landkreis Saarlouis kündigt strengere Kontrollen der derzeit geltenden Corona-Auflagen an. Intensive Aufklärung ist dabei der erste Schritt, schärfere Verfolgung. „Wir stehen in sehr engem Austausch mit den Ordnungsämtern in den Kommunen und den privaten Sicherheitsdiensten“, erklärt Landrat Patrik Lauer.