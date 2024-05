In Wanderschuhen durch den Kreis Wanderer erkunden Schönheit der Region

Hoch hinaus will der Saarwald-Verein Rehlingen-Siersburg bei seiner nächsten Tour ins Elsass am Samstag, 11. Mai. „Auf zum Schneeberg“ ist eine Wanderung betitelt – auf eine der höchsten Erhebungen der nördlichen und mittleren Vogesen. Die Strecke führt die geübten Wanderer auf knapp 1000 Meter Höhe und gewährt Ausblicke in die Hochvogesen und auf die Tallagen. Tourleiter sind Conny und Martin Silvanus. Der Tagesausflug wird beim Abendessen im Restaurant „Saint Florent“ in Oberhaslach beschlossen. Infos und Anmeldung: E-Mail info@saarwald-verein-rehlingen-siersburg.de.