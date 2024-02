In Wanderschuhen durch den Kreis Wanderfreunde unterwegs im Kreis Saarlouis

Zur 49. IVV-Wanderung lädt der Sportverein Eimersdorf am Wochenende, 17. und 18. Februar, ein – diese Winterwanderung wird in Form folgender Streckenvarianten angeboten: von sechs sowie zehn Kilometern, die über gut begehbare Feldwirtschafts- und Waldwege auf Eimersdorfer, Fremersdorfer und Gerlfanger Bann führen. Die Streckenführung bietet schöne Ausblicke über Nied- und Saartal sowie über die Gauhöhen. Start und Ziel befinden sich im Dorfgemeinschaftshaus Eimersdorf, Im Steinrisser 2. Startzeit ist an beiden Tagen von 7 bis 14 Uhr, Zielschluss jeweils um 17 Uhr. Jeder kann teilnehmen; Kinder unter 16 Jahren nur in Begleitung Erwachsener. Die Startgebühr beträgt drei Euro pro Teilnehmer und berechtigt nach absolvierter Strecke zum Erwerb des IVV-Wertungsstempels sowie zum kostenlosen Genuss von Tee oder Fleischbrühe an den Kontrollstellen. Die Wanderung findet bei jeder Witterung statt. Weitere Auskünfte bei Wanderwart Stefan Gier, Tel. (01 76) 32 17 53 85.