In Wanderschuhen durch den Kreis Wanderfreunde im Kreis Saarlouis gehen auf Tour

Der Saarwald-Verein Rehlingen-Siersburg lädt zur Rosenmontagswanderung für Montag, 12. Februar, ein. Start ist um 9 Uhr am Bahnhof in Hemmersdorf. Eine Heringswanderung veranstaltet der Saarwald-Verein Rehlingen Siersburg am Donnerstag, 15. Februar. Start der Wanderung ist um 15 Uhr an der Hessmühle in Siersburg. Anmeldewünsche für diese beiden Wanderungen per E-Mail an info@saarwald-verein-rehlingen-siersburg.de.