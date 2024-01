In Wanderschuhen durch den Kreis Wanderfreunde gehen auf Tour

Der Saarwald-Verein Rehlingen-Siersburg bietet am Sonntag, 14. Januar, eine Tour zum elsässischen Dörfchen Graufthal an. Die Route führt über etwa drei Stunden durch Wälder am Rande des Krummen Elsass. Die Tour wird beschlossen bei einem gemeinsamen Abendessen. Los geht es voraussichtlich um 10 Uhr mit der Abfahrt des Busses in Siersburg, Rückankunft dort ist gegen 21.30 Uhr. Der Teilnehmerbeitrag soll bei etwa 65 Euro liegen, teilt der Verein mit. Anmeldungen und weitere Infos gibt es per E-Mail an die Adresse: info@saarwald-verein-rehlingen-siersburg.de.