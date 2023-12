In Wanderschuhen durch den Kreis Wanderer gehen im Kreis Saarlouis auf Tour

Der Saarwald-Verein Schmelz trifft sich am Dienstag, 5. Dezember, zu seiner letzten Dienstagswanderung im Jahr. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr der Parkplatz am Rathaus in Schmelz. Von dort geht es in Fahrgemeinschaften nach Dörsdorf zum Bernhard-Scholl-Platz in der Dorfmitte zum circa fünf Kilometer langen „Weihnachtswanderweg“ rund um Dörsdorf. Eine Schlussrast ist in der Nähe des am Rundwanderweg gelegenen Schützenhaus geplant. Nähere Infos gibt es bei den Wanderführerinnen Maria Semlitsch, Tel. (0 68 87) 17 63, und Gerda Diversy-Hillenbrand, Tel. (0 68 88) 2 16.