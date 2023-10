In Wanderschuhen durch den Kreis Zu Fuß die Schönheit der Heimat entdecken

Eine neue Wanderung seiner Reihe „Go-to-coffee“, bei der die Wanderer sich sozusagen zum Kaffeetrinken hinbewegen, bietet Wanderführer Martin Bambach von „Erlebnis-Wandern-Saarland“ an – für Samstag, 4. November. Dann lädt er zu einer Tour in die Pfalz ein, Beginn ist um 11 Uhr auf dem Parkplatz der Reismühle Kaffeemanufaktur in Krottelbach. Wunderschöne Ausblicke in die hügelige Landschaft, die Nachbildung eines Wachtturms, idyllische Täler, abwechslungsreiche Waldbilder und nicht zuletzt die Schlusseinkehr in der Reismühle Kaffeemanufaktur sind die Höhepunkte dieser Wanderung – Länge etwa 12,5 Kilometer. Die Wanderung findet bei jedem Wetter (außer bei Unwetterwarnungen) statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro. Weitere Infos und die erforderliche Anmeldung sind online möglich auf www.wander.saarland.