Kreis Saarlouis Jobcenter vernetzt Arbeitssuchende mit Arbeitgebern

Kreis Saarlouis · Auf Initiative des Jobcenters im Landkreis Saarlouis fand kürzlich ein „Job-Café Hauswirtschaft“ in den Räumen des Hauses Europa in Saarlouis-Fraulautern statt. Ziel der Veranstalter war es, Arbeitssuchende mit Arbeitgebern aus dem Bereich der Hauswirtschaft zusammenzuführen, um in lockerer Atmosphäre Beschäftigungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten zu besprechen.

23.09.2024 , 17:33 Uhr

Christina Gorges (rechts) und Frank Zeiger (links) vom Jobcenter im Landkreis Saarlouis begrüßen die Gäste des „Job-Cafés Hauswirtschaft“. Foto: Landkreis Saarlouis – David Nicola Schmitt