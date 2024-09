Kreis Saarlouis Stadt- und Schulradeln leisten Beitrag für die Umwelt im Kreis

Zum Hintergrund: Vom 2. bis zum 22. Juni waren deutschlandweit Interessierte aller Altersklassen eingeladen, im Alltag so viele Strecken wie möglich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Ziel ist es, den CO 2 -Ausstoß zu reduzieren, die Gesundheit zu fördern und die Vorzüge des Fahrradfahrens als umweltfreundliches Verkehrsmittel zu unterstreichen. Mehr als eine Million Menschen – entweder allein, als Familie, im Verein oder als Team einer Schulen oder eines Unternehmens – beteiligten sich bundesweit an der gemeinschaftlichen Unternehmung. Die Aktion wird jährlich vom Klima-Bündnis ausgerufen – einem Zusammenschluss von Städten, Gemeinden, Landkreisen und Organisationen, die sich gemeinschaftlich dem Klimaschutz verschrieben haben.