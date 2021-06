Aktuelle Zahlen : Corona: Inzidenzwert im Kreis Saarlouis steigt ganz leicht an

Corona: Inzidenzwert im Kreis Saarlouis steigt ganz leicht an

Saarlouis Die Gesundheitsbehörden im Kreis Saarlouis haben am Mittwoch drei neue Corona-Fälle registriert – in Saarlouis, Dillingen und Rehlingen-Siersburg. Der 7-Tage-Inzidenzwert stieg somit leicht von 1,55 auf 2,58. Das ist immer noch der geringste Wert im Saarland.

Die Zahl der wieder Genesenen erhöhte sich um eine. Somit gibt es derzeit laut Gesundheitsamt kreisweit 13 registrierte Coronafälle: vier in Schwalbach und je drei in Saarlouis und Dillingen. Rehlingen-Siersburg, Wallerfangen und Lebach melden je einen Fall. In sieben der 13 Kommungen gibt es aktuell allerdings keinen einzigen Corona-Fall.