Corona im Kreis Saarlouis : Zwei Corona-Fälle an Lebacher Grundschule

Lebach/Nalbach Das Gesundheitsamt Saarlouis im Kreis Saarlouis hat am Montag nur eine neue Infektion mit dem Corona-Virus gemeldet, und zwar in der Gemeinde Nalbach.

Allerdings informiert das Gesundheitsamt über zwei Covid-19 Fälle an der Grundschule St. Michael in Lebach: Nachdem zwei Personen aus der Schulgemeinschaft positiv getestet wurden, muss eine weitere Person in Quarantäne, berichtet die Pressestelle des Landkreises Saarlouis am Montag.