Premiere verschoben auf 2021 : Maria Mastrantonio singt im Internet

Saarlouis Das Kulturamt Saarlouis zeigt online eine eigens produzierte und kostenfreie Aufzeichnung des Konzerts.

Die für 13. November geplante Premiere „Maria Mastrantonio & The Magical Women“ wird pandemiebedingt verschoben auf Sonntag, 7. November 2021, 18 Uhr. Das teilt die Stadt Saarlouis mit. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Am Freitag, 13. November, um 19.30 Uhr gibt es einen kleinen Vorgeschmack auf das Konzert, allerdings nur im Internet. Seit Monaten laufen die Vorbereitungen zu dem Konzertformat, die Künstler haben viele Stunden geprobt, Kostüme ausgewählt und eine Bühnenshow erarbeitet. Maria Mastrantonio hat das Konzept erstellt, gemeinsam mit Inna Herrmann, Sue Lehmann, Suzanne Dowaliby und Myriam Keller nimmt sie die Zuschauer mit in die Welt der großen Diven des Rock, Pop und Soul. Auf dem Programm stehen Songs von Chaka Khan, Barbra Streisand, Celine Dion, Whitney Houston, Tina Turner, Anastacia und vielen anderen weltbekannten Interpretinnen. Um die Wartezeit zu verkürzen, präsentiert das Kulturamt Saarlouis im Internet eine eigens produzierte, kostenfreie 60-minütige Konzert-Aufzeichnung. Die Ausstrahlung erfolgt auf dem YouTube-Kanal der Stadt Saarlouis und der Facebook-Seite des Theaters am Ring.