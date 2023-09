Theater am Ring Saarlouis Konzert mit Lesung erinnert an Esther Bejarano

„15 Jahre Bejarano und Microphone Mafia“ lautet das Motto eines Konzerts mit Lesung, zu dem der Verein Juz United in Kooperation mit der Abteilung Familie und Soziales der Kreisstadt Saarlouis für Sonntag, 10. September, einlädt. Beginn ist um 18 Uhr im Theater am Ring in Saarlouis. Joram Bejarano erinnert dabei an die Zusammenarbeit mit seiner Mutter Esther Bejarano und ihr Lebenswerk, wie die Stadt Saarlouis ankündigt.