Runder Geburtstag für Optiker-Geschäft Seit 40 Jahren versorgt Leona Broszies Kunden in Saarlouis mit Brillen und Kontaktlinsen

„Vor allem technisch hat sich natürliches vieles grundlegend verändert“, erinnert sich Leona Broszies, seit 40 Jahren Geschäftsführerin der Saarlouiser Filiale von Opticland – die Brille, an ihre Anfänge. „Das betrifft nicht nur die Augenvermessung, mit deren dabei erhobenen computergestützten Daten wir die Gläser und Linsen anfertigen lassen, sondern auch ganz banale Dinge“, betont die erfahrene Augenoptikermeisterin und Kontaktlinsenspezialistin. Wenn sie früher Gläser bestellte, seien noch Faxe verschickt worden. Heute erfolge das alles per Computer. Und weil das Unternehmen in Deutschland bei Herstellern wie Zeiss, Hajo, Optivision und anderen bestelle und die Gläser selbst in der eigenen Werkstatt einschleife, könnten die Brillen den Kunden schnell geliefert werden.