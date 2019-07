Streit : „Alles andere erst nach der Sommerpause“

Der neue Stadtrat von Saarlouis: Im Uhrzeigersinn vorne links beginnend AfD, (dahinter FWG),FDP, CDU, vorn die Stadtspitze, dann SPD, Grüne und Linke. Foto: Thomas Seeber

Saarlouis Die neue Amtsperiode des Stadtrates Saarlouis hat mit dem vertrauten Zank begonnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Johannes Werres

Die 45 Mitglieder des neuen Stadtrates von Saarlouis hatten in der so genannten konstituierenden Sitzung am Donnerstagabend vor allem die Aufgabe, die Mitglieder der zehn Ausschüsse des Rates, der acht Beiräte und vier Aufsichtsräte städtischer Gesellschaften zu wählen. Dazu gibt es eine Vorgabe: Die Ausschüsse sollen die mehrheitliche Zusammensetzung des Rates spiegeln. Die Ermittlung der Zahl der Sitze für die einzelne Ratsfraktion ist kompliziert. In den Ausschüssen läuft in der Regel die eigentliche politische Arbeit ab, denn hier werden die Ratsentscheidungen vorbereitet. Und die Aufsichtsräte kontrollieren wirtschaftliche Aktivitäten.

Die Wahl kann ganz einfach ablaufen: Die Fraktionen reichen Vorschläge ein, die Stadtverwaltung fragt, ob darüber Einigkeit besteht. Falls ja: Dann sind alle Vorschläge angenommen. Enthält sich auch nur ein Ratsmitglied oder ist dagegen, müssen alle Gremien einzeln gewählt werden: Jeder Ausschuss, Beirat, Aufsichtsrat, namentlich und geheim. Das dauert. Aber, wenig überraschend, so kam es.

Altomaro Locurcio ist zwar einziges FWG-Ratsmitglied, bekundete aber dennoch, für Ausschüsse kandidieren zu wollen. Damit musste einzeln gewählt werden.

Dann: Ein CDU-Ratsmitglied fehlte wegen Krankheit. Die CDU fürchtete Verzerrung des Wahlergebnisses und beantragte, die Zahl der Ausschuss-Mitglieder von 15 auf 17 zu erhöhen. Das ließe sich besser rechnen. Zusätzlich bot SPD-Fraktionschef Hakan Gündüz Pairing an; die SPD würde aus Fairness auch mit einer Stimme weniger abstimmen.

So ging es in die Wahl des Hauptausschusses. Die SPD verlor einen Sitz an die CDU, wohl wegen des Pairing, plus die Überraschung: Locurcio war in den Ausschuss gewählt. Mit drei Stimmen. Seiner eigenen und – da war man sich hinter den Kulissen schnell einig: das müssen die beiden der Linken sein. Damit hatte keiner gerechnet.

CDU-Fraktionschef Raphael Schäfer beantragte Sitzungspause, es berieten sich CDU, SPD, Grüne und FDP. Schäfer danach: „Wir wollen alles andere erst nach der Sommerpause wählen.“ Das ging so schnell, dass sich Ratsmitglieder am Tag danach selbst kaum erinnern konnten, ob sie nun darüber abgestimmt haben oder nicht. Erst der Sitzungsdienst konnte zweifelsfrei feststellen: Doch, es wurde abgestimmt, die drei AfDler stimmten dagegen, Locurcio blieb der Abstimmung fern, der Rest war für komplette Vertagung

In den Fraktionen war als Begründung zu hören, man habe sich erstmal eine Denkpause verschaffen wollen. Locurcio griff die Entscheidung an, weil die Absetzung der Ausschuss-Wahlen zu diesem Zeitpunkt rechtlich gar nicht mehr möglich sei. Umgehend ließ er wissen: „Dies in klassischer Erdogan-Manier, damit die abtrünnigen Stadtverordneten, die die Frechheit besaßen, Locurcio zu wählen, ermittelt und wohl unter Druck gesetzt werden können, um am Ende das für CDU und SPD passende Wahlergebnis zu erzwingen.“ Und: „Das ist der eigentliche, für jeden aufrechten Demokraten nicht hinnehmbare Skandal.“

Am Freitag nun legte Mekan Kolasinac, Stadtverbandsvorsitzender der Linken, größten Wert auf die Feststellung: „Wir kennen Locurcio gar nicht. Warum sollten wir für ihn stimmen? Wir wollten mit der SPD stimmen, das war so besprochen. Unsere Mitglieder sind ganz neu, sie wollen mit allen zusammenarbeiten. Wir wollen kein Palaver.“ Kolasinac unterstrich, er habe gleich nach dem Wahlakt mit SPD-Fraktionschef Hakan Gündüz gesprochen. Die beiden Stimmen für Locurcio könnten ja von unzufriedenen SPD-Mitgliedern kommen, Gündüz solle das jetzt erstmal in seiner Fraktion klären.