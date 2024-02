Baklava, Motivtorten und bunter Käsekuchen Geflüchtete Familie aus Syrien backt sich mit „Linas“ ins Herz von Saarlouis (mit Fotos)

Schon beim Hineinbeißen in die kleine, glänzende Leckerei fällt neben dem leckeren Geschmack vor allem eins auf: Es ist gar nicht so süß, wie man Baklava eigentlich kennt, und auch nicht so klebrig. „Das ist Absicht. Wir bieten traditionelles, syrisches Baklava an. Die sind mit weniger Zucker und ohne Honig“, erzählt Anas Abo Rezmeh, der die Nascherei aus Blätterteig und Nüssen in seiner Konditorei „Linas“ verkauft. Gemeinsam mit seiner Mama Lina Zalita und seiner Schwester Hiba Abo Rezmeh hat er im vergangenen Sommer mitten in der Saarlouiser Altstadt – in der ehemaligen Filiale der Boulangerie in der Silberherzstraße 14 – das Café eröffnet.