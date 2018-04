später lesen Kompaktkurs Business-Englisch lernen bei der Volkshochschule Teilen

Die VHS Saarlouis bietet von Montag, 23. April, bis Freitag, 27. April, ein Kompaktseminar in Business-Englisch an. Der Kurs soll Gelegenheit geben, die Sicherheit in Bezug auf schriftliche und mündliche Geschäftskommunikation auszubauen. Es geht um Themen wie Telefonieren, Hotel- und Flugbuchungen, Korrespondenz in Form von Briefen, E-Mails oder Faxmitteilungen, um Verhandlungsführung sowie Firmen- und Produktpräsentation. Kulturelle Besonderheiten im englischsprachigen Raum werden angesprochen.