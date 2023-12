Kolumne Unsere Woche Mit den Füßen abgestimmt

Es bestürzt und macht unendlich traurig, dass in einem solch großen Landkreis wie in dem von Merzig-Wadern seit Freitag keine Kinder mehr das Licht der Welt erblicken können. Das Aus für die Geburtshilfe in Merzig ist nun endgültig besiegelt – ein Schicksal, das sie mit vielen in Deutschland teilt. Schade, aber nicht zu ändern. Vorauszusehen war es.