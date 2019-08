Kommentar : Augenmaß wird lebenswichtig

Im Kessel gelegen, eingeschnürt von Autobahnen. Versiegelte Flächen. Industrie auch in den Nachbarkommunen. Die seit 35 Jahren und auch jetzt wieder akute Frage, ob Gewerbe im Hafen das Grundwasser der Stadt gefährdet.

Und: Klimawandel, Erwärmung, die viel Grün und Frischluftkorridore dämpfen können. Und, ja natürlich: Die bange Frage nach der Zukunft der Industrie in einer noch starken Arbeiter-Region, die Zukunft des Handels in einer ausgesprochenen Einkaufsstadt. Die nicht so ferne Zukunft hat das Potential starker Veränderungen der Stadt. Da stellt sich mehr denn je die Frage der Nachhaltigkeit von Maßnahmen. Tut sich Saarlouis einen Gefallen, Industrieflächen zu einem hohen Preis zu schaffen, und das, obwohl niemand weiß, wohin die Entwicklung geht? Diese Diskussion ist nun eröffnet.