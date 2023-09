Sebastian Sandor aus dem La Maison Restaurantführer Gusto zeichnet Küchenchef aus Saarlouis als „Newcomer des Jahres“ aus

Christian Bau und sein Restaurant „Victor’s Fine Dining“ können sich gleich über drei Top-10-Platzierungen im neuen Restaurantführer freuen. So zählt das Unternehmen in Perl laut Gusto in den Bereichen „Individuellste Handschrift“, „Serviceteam“ und „Gourmet-Lunch“ zu den besten Restaurants Deutschlands. Auch das „Gästehaus Klaus Erfort“ in Saarbrücken schaffte es in der Rubrik „Gourmet-Lunch“ unter die besten zehn.