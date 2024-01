Leitungswechsel in der Anästhesie „Glücklicher Zufall“ – Saarlouiser Klinik hat neuen Anästhesie-Chefarzt

Wer schon mal als Patient in einem Operationssaal im Krankenhaus lag, kennt dieses mulmige Gefühl. Bekleidet mit einer Einweg-Netzunterhose und einem Po-freien Kittel hat man eingewilligt, dass fremde Menschen am eigenen Körper lebensverändernde Eingriffe vornehmen – da ist Nervosität vorprogrammiert. Die größte Sorge gilt aber oft nicht der OP selbst, sondern der damit verbundenen Narkose, in die man versetzt wird, und die zur Folge hat, dass man nicht mehr selbstständig atmen kann.