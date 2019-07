Unfall : Kleinlaster rammt Lkw auf der A 8

Ein Unfall mit einem Kleinlaster blockierte am Donnerstagmorgen die A 8 bei Hülzweiler. Foto: Ruppenthal

Schwalbach Mitten im Berufsverkehr: Noch ein Stau auf der A 8.

Ein Lkw-Unfall hat am frühen Donnerstagmorgen auf der Autobahn A 8 für lange Staus und erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Nach Polizeiangaben prallte ein Klein-Lkw in Höhe der Anschlussstelle Hülzweiler auf der Richtungsfahrbahn Saarlouis mit hoher Geschwindigkeit auf einen vor ihm fahrenden Laster. Dabei wurde das Führerhaus schwer beschädigt, der Beifahrer leicht verletzt. Beide Fahrer kamen mit dem Schrecken davon. Durch den querstehenden Unfall-Lkw kam es in der Folge zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Unfallstelle war nur einspurig passierbar.